Шендерович: Мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян

Многие россияне осознают, что их страна оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе, но не все публично готовы озвучить свою позицию.

Такого мнения придерживается российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович. Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для либерала, для человека, излечившегося от имперской бациллы, ответ совершенно простой: Крым – это Украина, а война на Донбассе – это преступление. Таких людей довольно много... Но надо понимать, что публичное выступление с этим заявлением означает твой переход в маргиналы, а то и во враги юридически", - сказал Шендерович.

Он отметил, что в сегодняшней России за публичное высказывание таких убеждений может наступить уголовная ответственность.

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"Условно говоря, меня после этого эфира за отрицание территориальной целостности России можно привлечь к уголовной ответственности. Понимают мерзость произошедшего довольно многие. Счет идет на миллионы, поверьте. Они маргиналы сегодня, они не являются властью, но, повторяю, ответ на вопрос, чей Крым, – это следствие непринадлежности к имперскому лагерю", – подчеркнул Шендерович.

По его мнению, рано или поздно России придется согласиться на решение вопроса Крыма и Донбасса.

"Точно так же, как Советский Союз ушел из Афганистана. Это произошло вовсе не потому, что он осознал что-то, а потому что это было условием продолжения разговора, кредитов, вступления в клуб, цен на нефть и так далее... Поэтому тема крымская, тема донбасская, безусловно, встанет... И новой России, какой бы она ни была (просто для того, чтобы ушли санкции, вернулись кредиты и можно было вообще жить дальше и иметь поддержку внутри страны, которая будет страшно нуждаться в плодах свободного мира), думаю, рацио подскажет, что нужно выходить из этой ситуации", – прогнозирует публицист.

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