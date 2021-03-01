Новости

На госслужбе есть травля и харассмент, но люди об этом не говорят, а просто увольняются, - глава НАГС Алюшина

5 02824
На госслужбе есть травля и харассмент, но люди об этом не говорят, а просто увольняются, - глава НАГС Алюшина
Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина заявляет, что государственные служащие не говорят о харассменте, а просто увольняются с государственной службы.

"В 2018 году мы проводили исследование - есть травля на государственной службе, в частности буллинг, моббинг, харассмент. В рамках этого масштабного всеукраинского опроса мы пришли к выводу, что 66,6% лиц, прошедших опрос, подвергались травле. Но самое важное, что люди никуда не обращались", - сказала Алюшина в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, результаты опроса показали, что 1-2% обращались в профсоюзы, не более 2% - в суд, а подавляющее большинство никуда не обращалось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина

"Также является фактом, что подавляющее большинство, около 60%, людей уходят с госслужбы в первый год работы. То есть первый год на государственной службе имеет чрезвычайную текучесть, а те, кто остается, - они вырастают в системе. Что касается вопроса харассмента, то люди об этом не говорят, они этого стесняются. Они просто уходят с государственной службы", - добавила Алюшина.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    «Но самое важное, что люди никуда не обращались", - сказала Алюшина в интервью "Интерфакс-Источник: https://censor.net/ru/n3250776
    А КУДА. Обращаться??? К коррупционным судьям ?

    Вообще-то серость всегда травит ярких людей .
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    открою тайну - не на госслужбе еще хуже - ты бесправный. увольняют по любому поводу, задержка зп по нескольку месяцев, харассмент в полный рост...
  • Володимир Горбатько
    Є таке гарне українське слово - цькування. А дістали тому, що хочеться повийожуватися причетністю до вєлікого і могучего британського язика, а іще тому, що ліньки шукати відповідник у рідній мові.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости