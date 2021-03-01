Зеленский подписал закон, регулирующий правовой статус иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" № 1182-IX, принятый Верховной Радой Украины 3 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Этот документ регулирует правовой статус пребывания в Украине частных домашних работников сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а также лиц, которые работают по трудовому договору и не входят в состав персонала иностранных посольств и консульских учреждений.

Указанные категории лиц будут регистрироваться в Министерстве иностранных дел Украины. Также МИД Украины будет регистрировать направленных иностранными государствами или международными организациями студентов, проходящих стажировку либо учебную практику в их посольствах, консульствах и представительствах.

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Согласно закону, регистрация соответствующих категорий лиц осуществляется с соблюдением принципа взаимности.

Указанные лица также смогут въезжать и выезжать из Украины по паспортным документам и аккредитационным карточкам, как это делают аккредитованные в МИД Украины работники диппредставительств, консульств, представительств международных организаций, а также члены их семей.