Еврокомиссия к лету предложит ввести паспорта COVID-вакцинации для возобновления туристических поездок, - Reuters

Еврокомиссия предложит разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету. Это может дать возможность возобновить туристические поездки в летний сезон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

В документе могут содержаться данные о вакцинации гражданина, а также результаты тестов на коронавирус для тех, кто еще не привился. В нем может быть и информация о выздоровлении переболевших коронавирусом.

По данным издания, главными лоббистами утверждения паспорта вакцинации являются Испания и Греция, которые хотят принимать туристов летом после карантинного периода в сезоне 2020 года. В то же время, некоторые страны вроде Бельгии и Франции, считают, что разрешение поездок только для привитых будет нечестным. К тому же, еще не во всех странах была доказана эффективность вакцины

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