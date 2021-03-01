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Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав

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Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав
Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от коронавируса для Украины, получает за свои услуги 1% от стоимости закупленной партии.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства 2021 является "Краун Эйджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что часть средств, выделенных на закупку вакцины, направляется и на возмещение стоимости логистических услуг.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Я правильно розумію, що чим щпюа більшу ціну домовитися посередник, тим більше він отримає? Тобто тим більше грошей припаде на той один відсоток? Тепер зрозуміло, чому не найкраща вакцина виявилася чи не найдорожчою.
  • Zelya Vsyo
    Арифметика от зебилов: китайский шмурдяк по 3$ + 1% = 18$ Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506
  • Envoy
    Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6671 . Борьба с коррупцией набрала невиданных оборотов .
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