Родители Стерненко заявили в полицию о преследовании

Под домом, в котором живут родители приговоренного к заключению за похищение человека одесского активиста Сергея Стерненко, дежурят "лица с камерами".

Об этом сторонники Стерненко сообщили через посвященный его делу Телеграм-канал, информирует Цензор.НЕТ.

"Родители Сергея проинформировали нас о том, что в течение последних нескольких дней их и их соседей терроризируют лица, называющие себя "журналистами". Они ждут их под дверью без предварительного согласования и ходят по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни, не имеет никакого отношения к делу, по котором осудили Сергея", - сказано в сообщении.

Сторонники Стерненко отметили, что среди этих людей есть сотрудники пророссийского телеканала "Наш".

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"Родители Сергея уже вызвали полицию и сейчас будут писать заявления, в частности, о травле и преследования как "журналистами", так и некоторыми лживыми соседями", - сказано в сообщении.

Авторы Телеграм-канала отмечают также, что в доме, кроме родителей Сергея Стерненко, живут трое его несовершеннолетних братьев и сестер.

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