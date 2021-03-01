ГФС сообщила о завершении расследования, которое вернет государству 90 млн грн

Служебные лица одного из государственных предприятий в период 2018 намеренно уклонялись от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

1 марта на сайте Государственной фискальной службы появилась информация о деятельности Офиса крупных налогоплательщиков, благодаря которой было обеспечено возмещение причиненного государству ущерба на сумму свыше 90 млн грн.

Так, стало известно, что служебные лица одного из государственных предприятий в период 2018 намеренно уклонялись от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Тем самым сотрудники предприятия нанесли государству ущерб на миллионы гривен.

"Обеспечение возмещения убытков является одним из механизмов наполнения государственного бюджета. Главным, приоритетным направлением нашей с командой работы является экономическая безопасность страны. Будем прилагать максимум усилий для выполнения поставленных задач ", - отметил Председатель ДФС Вадим Мельник.

Напомним, в декабре 2020 Кабмин на внеочередном заседании назначил Мельника Вадима председателем Государственной фискальной службы.