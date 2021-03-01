Террорист Безлер в российском суде требует, чтобы Bellingcat убрал упоминания его имени из материалов о деле MH17

Бывший главарь террористов на Донбассе Игорь Безлер в российском Санкт-Петербурге судится с группой Bellingcat, требуя убрать все упоминания своего имени из ее расследований. Если он выиграет, сайт могут заблокировать в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

Еще в сентябре 2020 года Безлер подал иск в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Он требует от Bellingcat опровергнуть публикации, в которых приводят данные из перехваченных СБУ переговоров по делу о сбивании самолета MH17 над Донбассом.

В статьях террориста называют "важным свидетелем" катастрофы самолета, а также указывают, что он "отыграл важную роль в операции, которая привела к сбиванию MH17". Кроме того, в расследовании отмечают, что именно подчиненные Безлера могли сообщить о пассажирском лайнере российским военным - посчитав его украинским военным бортом.

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Безлер не входит в число обвиняемых по делу о сбитом MH17, который продолжается в Нидерландах. В то же время он свидетельствовал Международной совместной следственной группе по делу, тогда следователи назвали его роль "не ключевой".

Террорист считает, что Bellingcat "ошибочно интерпретировали" его телефонные звонки и "прямо идентифицировали" его как лицо, причастное к авиакатастрофе. Поэтому каждое упоминание Безлера журналистами "априори является порочащим" его. Юристы подсчитали, что в целом имя Безлера упоминается в публикациях 140 раз.

Кроме того, что террорист требует удалить его имя из публикаций, он также хочет получить 500 тысяч рублей компенсации.

Безлер позиционируется в иске как человек без прошлого, "абсолютно белый и пушистый гражданин без какого-либо бэкграунда на Донбассе, про которого вдруг написали гадости в интернете", удивляется в разговоре с "Медузой" Саркис Дарбинян, возглавляющий защиту Bellingcat в российском суде.

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"Мы не готовы убрать имя Безлера из наших публикаций", - сказали "Медузе" в Bellingcat.

Задача истца в этом процессе - получить решение суда, убежден Дарбинян, и сделать это как можно скорее. Такую задачу, считает адвокат, ему поставила российская военная разведка, намеренная заблокировать Bellingcat в России.

"Весь сайт под угрозой, если Bellingcat откажется удалять и публиковать опровержение: Роскомнадзор имеет право внести сайт в черный список и блокировать его на территории всей страны, - считает адвокат. - Но, возможно, есть и более глобальная задача по обелению репутации спецслужб в российском медиапространстве: ведь если расследование Bellingcat по Boeing внезапно окажется "враньем", то, конечно, и остальные громкие публикации про ГРУ, и даже расследование по Навальному - "вранье".