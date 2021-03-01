Дефибрилляторы установили на платформах 19 станций киевского метро. СПИСОК

Приборы для электроимпульсной терапии установлены на станциях всех трех линий столичного метро.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", информирует Цензор.НЕТ.

Дефибрилляторы установлены на таких станциях:

- "Лесная",

- "Дарница",

- "Арсенальная",

- "Крещатик",

- "Театральная",

- "Вокзальная",

- "Политехнический институт",

- "Шулявская",

- "Святошин",

- "Академгородок",

- "Почайна",

- "Контрактовая площадь",

- "Майдан Незалежности",

- "Площадь Льва Толстого",

- "Олимпийская",

- "Лукьяновская",

- "Золотые ворота",

- "Дворец спорта",

- "Осокорки".

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Также на станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители муниципальной стражи, у которых есть квалификация для оказания пассажирам необходимой медицинской помощи.