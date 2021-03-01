Дефибрилляторы установили на платформах 19 станций киевского метро. СПИСОК
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", информирует Цензор.НЕТ.
Дефибрилляторы установлены на таких станциях:
- "Лесная",
- "Дарница",
- "Арсенальная",
- "Крещатик",
- "Театральная",
- "Вокзальная",
- "Политехнический институт",
- "Шулявская",
- "Святошин",
- "Академгородок",
- "Почайна",
- "Контрактовая площадь",
- "Майдан Незалежности",
- "Площадь Льва Толстого",
- "Олимпийская",
- "Лукьяновская",
- "Золотые ворота",
- "Дворец спорта",
- "Осокорки".
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Также на станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители муниципальной стражи, у которых есть квалификация для оказания пассажирам необходимой медицинской помощи.