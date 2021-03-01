Закрытие каналов Медведчука: Верховный Суд открыл производство по одному из дел

Верховный Суд открыл производство по делу об обжаловании указа Президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов "ZIK", "Newsone" и "112-Украина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Верховного Суда.

"26 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/22/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украина от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к телеканалам", - говорится в сообщении.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 29 марта 2021 в 14:30.

Читайте: Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.

Читайте также: В Верховный Суд поступил иск от "112 Украина": Телеканал обжалует введение санкций