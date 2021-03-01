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Полиция задержала в Харькове мужчину, устроившего 16 "минирований"

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Полиция задержала в Харькове мужчину, устроившего 16 "минирований"
В Харькове правоохранители разоблачили 43-летнего мужчину в серии "минирований" различных объектов - от судов в сервисные центры МВД.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи установили причастность злоумышленника к 16 ложных сообщений о минировании государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 43-летний харьковчанин неоднократно звонил с информацией о якобы заложенной взрывчатке в зданиях судов, Управление патрульной полиции и сервисных центров МВД.

1 марта правоохранители задержали правонарушителя в порядке статьи 208 УПК после очередного сообщения о минировании одного из зданий по улице Шевченко в Харькове.

Следователь проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1, ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении ряда преступлений.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Каток в руки и на Донбасс .
  • Zemer
    Дать по году тюрьмы за каждое "минирование"
  • ватникобой
    ******* это насекомое надо в СБУ, пока не сдаст тех, чьи заказы он выполнял. Очевидно же, что все эти минирования делаются только с одной целью - проверить и зафиксировать схемы реагирования спецслужб Украины, их штат и оборудование, скорость и маршруты перемещения. И нужно это только кремлядям на случай войны или провокаций
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