1 украинский воин ранен, 8 получили боевые травмы в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

На этом же направлении, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Неподалеку от Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь.

На Светлодарском направлении также зафиксировано проведение противником инженерных работ по оборудованию новых позиций в направлении подразделений ВСУ.

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