1 украинский воин ранен, 8 получили боевые травмы в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из станковых противотанковых гранатометов.
На этом же направлении, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Неподалеку от Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь.
На Светлодарском направлении также зафиксировано проведение противником инженерных работ по оборудованию новых позиций в направлении подразделений ВСУ.