Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты

Юлия Кузьменко баллотируется в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) от партии "Европейская солидарность".

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Всего сегодня ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах, которые состоятся 28 марта.

В частности, зарегистрирована Юлия Кузьменко, кандидат от политической партии "Европейская Солидарность" в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область).

В этом же округе зарегистрировали кандидатов Андрея Аксенова (политпартия "Порядок") и Николая Головко (самовыдвиженец). Еще 5 кандидатам — Олегу Пазюричу, Михаилу Сахно, Сергею Шаповалову, Юрий Чиху и Ольге Квитке — в регистрации отказали. Причинами послужили невнесения залога, несоответствие документов и тому подобное.

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Напомним, партия "Европейская Солидарность" выдвинула кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты в 50-м округе в Донецкой области 15 февраля. 24 февраля Кузьменко подала документы в ЦИК.

Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, который (как и Кузьменко) является фигурантом "дела Шеремета", поддержал ее выдвижение.

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