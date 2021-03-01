СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ
9 03849
В СБУ изучают публикацию депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича с картой Украины без Крыма.
Такой ответ дали корреспонденту Укринформа в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать дополнительно", - сказали в пресс-службе.
Напомним, народный депутат и один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович обнародовал в Facebook карту Украины без Крыма. Публикация демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку.
Согласно ее данным, якобы юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная - на суржике, и только часть западной - на украинском.
В посте утверждается, что карта составлена по данным Киевского национального лингвистического университета.