В Николаеве появится уникальный корабль-музей на базе корвета ВМС "Винница"

Корвет "Винница" планируют превратить в корабль-музей и разместить на набережной открытого общественного пространства *8 Причал в Николаеве.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ.

В марте учебный корабль Военно-морских Сил Украины "Винница" передадут Центральному военно-морскому музею, филиалу Национального военно-исторического музея Украины. С военного порта "Очаков" будет перемещен в Николаев.

По мнению министра, такой корабль-музей будет популяризировать традиции украинского военного флота, а *8 причал станет одним из центров туризма города-корабелов.

Дело в том, что все украинские музеи морской и военно-морской тематики остались на территории оккупированного Крыма. И последние 7 лет команда Центрального военно-морского музея Украины совместно с учеными Черноморского Центра подводных исследований планировала восстановить военно-морское музейное дело. Обсуждалось несколько вариантов размещения музея военно-морских сил. Изначально музей планировали открыть в Одессе. Однако для этого пока не нашлось помещения.

- Мы нашли поддержку в Николаеве и появилась идея открыть не просто музей, а музей-корабль. На эту роль лучше всего подошел корвет "Винница", - поясняет Сергей Воронов, бывший руководитель Черноморского Центра подводных исследований, а ныне директор Центрального военно-морского музея.

На "Виннице" находятся 2 артиллерийских орудия, торпедные аппараты, ракетные установки, внутри есть несколько боевых постов, две гидроакустические станции.

"Мы планируем восстановить оборудование гидроакустических станций и центр управления артиллерийской стрельбой. Мы изучаем опыт подобных кораблей- музеев и планируем по образцу американских музеев авианосцев на "Виннице" сделать доступ в артиллерийские установки", - комментирует "Цензор.нет" Сергей Воронов.

Также в планах команды установить два лазерных проектора, которые будут в вечернее время использовать для визуальных эффектов.

Однако, корабль будет работать не только как просто музей, но и учебный центр для специалистов военно-морского направления.

"В Николаеве, городе корабелов, не первый год мечтают о создании такого музея. Неоднократно на местном уровне обсуждалась идея превращения в такой музей недостроенного крейсера "Украина". Радует, что этот вопрос сдвинулся с мертвой точки и вскоре в Николаеве можно будет показывать гостям такой уникальный объект. Корвет "Винница" - первый совместный проект Национального военного музея Украины, командования флота и *8Причала - говорит депутат Николаевского горсовета, владелец открытого городского пространства *8 Причал Николай Капацына, на территории которого и будет размещен будущий музей.

"Подобный корабль-музей "Солдек" в польском Гданьске ежегодно посещают более 20 тысяч посетителей. Мы тоже можем рассчитывать на такое количество", - поясняет Сергей Воронов.

Согласно его планам, "Винница" войдет в федерацию кораблей-музеев мира и станет дополнительным местом притяжения для туристов Николаева.

Справка. Корвет "Винница" – многоцелевой корабль прибрежного действия. Спущен на воду в 1976 году. Выполнял задачи в акватории Черного моря. В составе ВМС ВС Украины принимал участие во многих многонациональных учениях.

В мире существует несколько сотен кораблей-музеев, на которых размещена экспозиция, посвященная истории, экипажа и событиям судна. Самые известные из них парусный линейный корабль "Виктори" в британском Портсмуте или американский линейный корабль "Айова" в Лос-Анджелесе. В Украине своя история военных кораблей. Корвет "Винница" станет первым таким объектом военно-морского наследия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений, в том числе с участием ВМС Украины

Также на Цензор.НЕТ: В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Читайте также: На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн