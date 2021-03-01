Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области. ФОТОрепортаж
64 55086
По предварительным данным, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп во Львовской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу BIHUS.info.
"Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло во Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с авто", - говорится в публикации.
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский сегодня около 6:20 утра попал в ДТП во Львовской области.