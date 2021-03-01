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Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области. ФОТОрепортаж

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По предварительным данным, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу BIHUS.info.

"Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло во Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с авто", - говорится в публикации.

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Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области 03
Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области 04
Снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области 05

Также читайте: "Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский сегодня около 6:20 утра попал в ДТП во Львовской области.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    А де власне собачий ріт?
  • Maxim Ak-Murza
    Под намордником
  • саша паламарчук
    СМИ опубликовали снимки Дубинского с места ДТП во Львовской области - Цензор.НЕТ 4140
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