Украинцам рассказали, на кого распространяется действие закона о коллаборационизме

Проект закона о противодействии коллаборационизму, который был зарегистрирован в парламенте 24 февраля, направлен прежде всего на борьбу с пятой колонной Кремля, а не с людьми, которые остались на временно оккупированных территориях.

Об этом во время брифинга в информагенстве "УНИАН" заявил лидер "Национального Корпуса" и один из авторов законопроекта Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот закон не направлен, как сейчас уже начали активно продвигать тезисы в российских СМИ, против простых людей. Условно говоря, медсестра и пожарный, которые остались в Донецке, никоим образом не попадают под этот закон, если они, конечно, не были участниками незаконных вооруженных формирований. Этот закон направлен против пятой колонны здесь, людей, которые уже не гипотетически, а реально претендуют на власть в стране", – сказал Билецкий.

По его словам, главная задача законопроекта – убрать возможности влияния на политическую и общественную жизнь для лиц, ведущих деятельность в интересах страны-агрессора.

"Ключевая его норма заключается не столько в самом наказании, а в том, что после отбытия наказания эти люди десять лет не смогут заниматься любой формой политической деятельности в Украине. То есть подобные люди – коллаборационисты, пятая колонна – будут на десятилетия исключены из политической жизни", – пояснил Билецкий.

Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Цыба, которая тоже входит в рабочую группу, подчеркнула, что в проекте закона речь идет именно о добровольном сотрудничестве граждан Украины с врагом.

"У нас стоят две задачи, которые трудно совместить. С одной стороны – интегрировать оккупированные территории и граждан, которые там остались жить, в обычную, мирную жизнь всей Украины. Но с другой стороны, мы должны дать ответ на этот вызов даже человеческой справедливости, потому что кто-то, оставаясь на оккупированной территории, сохранял свое достоинство и верность своей стране, а кто-то шел и работал на врага", – отметила Цыба.

Согласно статьям проекта закона, коллаборационной деятельностью, в частности, будет считаться публичное отрицание гражданами вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержке решений, действий государства-агрессора, ее оккупационной администрации, вооруженных формирований, непризнание государственного суверенитета Украины и др.

Как известно, 24 февраля в ВР был зарегистрирован проект закона 5144 об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.