На должность руководителя САП претендуют 111 кандидатов, среди которых экс-глава управления ГПУ Горбатюк и "слуга народа" Костин, - Transparency

На вакантные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру подалось 169 кандидатов, из которых 111 претендуют на кресло руководителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Transparency Ukraine.

Из 169 кандидатов на вакантные должности в САП 128 примут участие в конкурсе - 41 не допустили из-за формальных оснований.

На должность руководителя получили 111 заявлений, на заместителя - 90, начальника отдела - 75.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должность главы САП бешеный конкурс, - Венедиктова

Возглавить САП может и.о. руководителя Максим Грищук, "слуга народа", глава комитета ВР по вопросам правовой политики Андрея Костина или экс-глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Также среди допущенных есть и прокуроры САП Сергей Козачина, Игорь Семак, Андрей Перов, а также руководитель юридического управления НАБУ Игорь Ярчак.

Напомним, 15 февраля закончился прием документов от претендентов на три должности: заместителя генпрокурора - руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП. Конкурс по выбору главы САП стартовал 25 января.