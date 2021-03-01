Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана, - это провокация

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в протестах против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко скорее выброс агрессии, который не стоит путать со стратегическими угрозами.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Аваков говорит, что он узнал о приговоре Стерненко в день вынесения вердикта. "А Зеленский об этом узнал, когда это появилось в прессе и когда вышел протест", - сообщил он.

"Я считаю, что вынос этого дела в таком аспекте, с такой степенью интенсивности, в особенности, в дни Майдана - это своего рода провокация. И это все хорошо должны понимать, промайдановские силы, проукраинские в том числе. Уверен, что они это понимают, но есть еще и фактор эгоизма - понимают ли они, что расшатывание украинской государственности является опасным? Да, понимают. Но им хочется вернуться в политическую работу", - сказал Аваков.

Читайте на Цензор.НЕТ: 49% украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос LibertyReport

Говоря о популярности Стерненко среди молодежи, Аваков выразил мнение, что в Украине подменены понятия настоящих героев и героев "искусственных".

"Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко... в чем же его героизм? Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2013-2014 году был? Нет. Он появился на самом финише Майдана, они об этом сами говорят. Он отличился в различных протестах под разными офисами с острой критикой. Или, может у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам. Я хочу видеть конкретику", - высказался министр.

Также на Цензор.НЕТ: Родители Стерненко заявили в полицию о преследовании

Глава МВД отметил, что уголовные дела против Стерненко "удивительно быстро побежали вперед".

"Нет идеальных людей и идеального общества. Судебная система такая, какая есть. Возможно, это и порождает кризис справедливости... Определённые силы стимулировали этот шаг (вынесение приговора, - Ред.)" - сказал Аваков.