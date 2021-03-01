Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что внефракционный народный депутат Александр Дубинский в понедельник попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня он (Дубинский. - Ред.) попал в ДТП. Я сегодня ему звонил, спрашивал, нужна ли ему какая-то помощь, он сказал, что все нормально, чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев", - сказал Арахамия.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский 1 марта около 6:20 утра попал в ДТП во Львовской области. Позже появились его снимки с места аварии.

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