Новости • Агрессия России против Украины

США выделяют Украине 125 млн долларов военной помощи

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США выделяют Украине 125 млн долларов военной помощи
Соединенные Штаты выделят Украине пакет военной помощи в размере 125 млн долларов.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В новый пакет помощи в сфере безопасности входит подготовка, оснащение и инструктаж для помощи украинским военным в сохранении территориальной целостности страны и защиты границ, а также для "улучшения оперативной совместимости" с НАТО.

Кирби подчеркнул, что США выступают за предоставление Украине летального оружия, чтобы она могла эффективнее защищаться от агрессии РФ.

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Во время переговоров министров обороны Украины и США 19 февраля Ллойд Остин сообщил, что Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в рамках Инициативы безопасности помощи.

Президент США Джо Байден пообещал, что США будут вместе с Украиной противостоять российской агрессии и никогда не признают аннексию Крыма.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Нам допомога не завадить. Багатогранна.
  • Старый зольдат
    США выделяют ежегодно, барИга в ПВО 500 лимонов вложил и ещё много много много денег в снайперские и т.д. А вот сколько выделил "Квартал 95" и лично Зе, мне ЗеДолбоДятлы не подскажут?
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7713США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 8099США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7656
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