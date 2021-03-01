США выделяют Украине 125 млн долларов военной помощи

Соединенные Штаты выделят Украине пакет военной помощи в размере 125 млн долларов.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В новый пакет помощи в сфере безопасности входит подготовка, оснащение и инструктаж для помощи украинским военным в сохранении территориальной целостности страны и защиты границ, а также для "улучшения оперативной совместимости" с НАТО.

Кирби подчеркнул, что США выступают за предоставление Украине летального оружия, чтобы она могла эффективнее защищаться от агрессии РФ.

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Во время переговоров министров обороны Украины и США 19 февраля Ллойд Остин сообщил, что Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в рамках Инициативы безопасности помощи.

Президент США Джо Байден пообещал, что США будут вместе с Украиной противостоять российской агрессии и никогда не признают аннексию Крыма.

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