Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок"

Министр внутренних дел Арсен Аваков за год не изменил позицию относительно дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Аваков рассказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесет атакующая или защищающая сторона... Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что уже несколько месяцев суд присяжных рассматривает дело по трем обвиняемым.

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"Не полиция оставляет его (Антоненко. - Ред.) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД.

Он заявил: "Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием".

По словам Авакова, его мнение по этому делу "мало менялось" с момента того, как подозреваемые были задержаны.

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