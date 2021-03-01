Аваков о беседе Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что разговор бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука, запись которого обнародовал Цензор.НЕТ, не единичен, будут и новые записи.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Роль Медведчука тоже вылезает. Какие-то добрые люди взяли и опубликовали его разговор с Суровым. Мне, например, известно, что это не последний, там будут еще. И это потихоньку становится прозрачным и ясным", - сказал Аваков.

Глава МВД выразил мнение: "Медведчук - это цинизм нашей современной ситуации, воплощенный в конкретных вещах. Он получил силу за счёт разговора с Путиным, который является его кумом, и он эту силу здесь реализует. Поэтому он катализатор в любом вопросе".

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО+расшифровка

Аваков отметил: "когда президент Зеленский принял решение с открытым забралом сказать, что Медведчук, извините, классовый враг для украинцев, для меня это дорогого стоит".

По словам главы МВД, когда этот вопрос был поднят на СНБО, "он опасался до последнего момента, что это сорвется".

Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. В СБУ сообщили, что изучают опубликованные записи.

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