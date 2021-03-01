Администрация Байдена готовится ввести свои первые санкции против России

Официальный Вашингтон уже на этой неделе собирается объявить о новых санкциях против России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального и, возможно, вмешательства во внутренние дела США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в администрации США, информирует Цензор.НЕТ.

"Администрация Байдена готовится объявить санкции против России из-за отравления и заключения российского оппозиционного лидера Алексея Навального на этой неделе", - сказано в публикации.

Источники отметили, что санкции США будут вводить в координации с Европейским Союзом.

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При этом новые санкции должны "определить тон" политики администрации Байдена на российском направлении. Кроме того, они обозначат "четкий отход" от видения команды Трампа, которая в свое время отказалась вводить ограничения против РФ после громкого дела об отравлении, а также избегала прямой конфронтации с Москвой на фоне вредоносных и враждебных действий российского руководства.

При этом в Белом доме рассматривают вариант одновременного применения санкций против России, в том числе, за многочисленные нападения на американскую демократию, хакерские атаки через SolarWinds, а также привлечения талибов в Афганистане для поражения военных США.

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