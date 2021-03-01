Аваков о фразе "Аваков - черт": Может, ангел, потому что терпит это?

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя фразу "Аваков - черт", заявил, что, возможно, он ангел, раз терпит такие высказывания.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.

"А может, Аваков - ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение", - сказал министр.

По словам Авакова, у него работа, на которой часто нужно быть жестким.

"Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда - человечным, но часто - жестким. И когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют. И кто-то "закипает" последними словами, я их (сотрудников полиции. - Ред.) собираю и говорю: "Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся", - сказал он.

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По словам Авакова, его принцип - "делай, что должен, а будет то, что будет".

Фраза "Аваков - черт" появилась во время серии протестов в Украине против главы МВД Арсена Авакова. Первая такая акция состоялась 28 августа 2019 года после решения президента Владимира Зеленского оставить Авакова в правительстве Алексея Гончарука.

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