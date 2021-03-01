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Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран

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Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран
Министерство обороны планирует кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных Сил Украины. Объявлено об открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ".

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, сейчас основную группу армейских автомобилей составляют УАЗы различных модификаций, которые уже морально и физически устарели. А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора РФ. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации.

"Мы должны сказать: "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса. К опытным образцам выдвигается ряд требований - надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний", - отметил Таран.

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Первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    для чего изобретать велосипед - в США есть тысячи армейских хамеров на продажу(пока мы сопли жуём Казахстан потихоньку выгребает) освоить ремонтно техническую базу(на мощьностях Краза) и вперёд.....
    а так можно бабки пилить на проекты, испытания, запуск в серию и тд.... распил в долгую.....
  • mrSmith
    Купили бы у Великобритании лицензию на производство Land Rover Defender...
    Простая машина, надежная.
    Везде работает и в джунглях и в пустыне!
    Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 8388
  • Ринат Амедов
    Как на счет Луаза.
    Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран - Цензор.НЕТ 538
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