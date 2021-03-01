Минобороны ищет замену советскому внедорожнику УАЗ, - Таран
Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, сейчас основную группу армейских автомобилей составляют УАЗы различных модификаций, которые уже морально и физически устарели. А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора РФ. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации.
"Мы должны сказать: "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса. К опытным образцам выдвигается ряд требований - надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний", - отметил Таран.
Первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.