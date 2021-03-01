Разрешения на оружие, выданные с нарушением процедуры, могут отозвать, - советник главы МВД Варченко
Об этом он заявил в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о разрешительных центрах системы Нацполиции, уполномоченных на выдачу разрешений на оружие, на поверку согласно законодательного поля, которое есть в Украине и касается оборота оружия в Украине.
"В ближайшее время проанонсирована реорганизация этой структуры (разрешительных центров Нацполиции. - Ред.) и создание новой структуры, которая избежит тех коррупционных рисков, в которых обвиняются сотрудники разрешительной системы Нацполиции. Обнаружила эту коррупционную схему внутренняя безопасности Нацполиции, и теперь те нарушения, которые были совершены работниками, передаются в ГБР, и уже в дальнейшем ГБР будет решать и квалифицировать каждое преступление, участие каждого полицейского, который был причастен к тем или иным преступлениям", - говорит Варченко.
Также он добавил, что касается оружия, разрешение на которое было выдано с нарушением, "то будет проведена проверка владельцев этого оружия и документов, касающихся получения разрешений на приобретение или ношение такого оружия, эти разрешения будут отменены".
"Согласно данным внутренней безопасности, на сегодня есть информация о 2 тысячах владельцев этого оружия, которое было выдано с нарушением соответствующей процедуры и коррупционной составляющей", - отметил Варченко.
Напомним, работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия.
Речь идет о выдаче охотничьего огнестрельного нарезного оружия, гладкоствольного и так называемых "травматов" - устройств для отстрела резиновых пуль.