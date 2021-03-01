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Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов"

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Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов"
Для реформирования государственного управления необходимо углубление децентрализации власти.

К такому выводу пришли участники совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Гражданин должен доверять государству - только тогда Украина будет успешной. А для этого мы должны построить профессиональную и добропорядочную государственную службу, которая работает в интересах граждан. Мы должны обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы. Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Углубление децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах", - сказал Зеленский.

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  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов" - Цензор.НЕТ 6346
  • Власов Сергей b3083465
    Честно очередной день пустословия и чеса по ушам статист и конферансье но не как президент государства
  • Paulo Kit
    На каких лохов эта божья роса рассчитана?
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