В пакет военной помощи Украине на $125 млн входит поставка 2 катеров Mark VI с вооружением, - Пентагон
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Пакет помощи "включает обучение, вооружение и консультативные услуги" для ВСУ.
"Эти действия подтверждают приверженность США предоставлению оборонительного летального оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии", – говорится в сообщении Пентагона.
Украина получит два патрульных катера Mark VI с вооружением. "В поставку также входят дополнительные контрбатарейные радиолокационные станции и боевая техника, призванные повысить поражающее действие, командование и управление, а также ситуативную осведомленность ВСУ; непрерывное обеспечение спутниковой разведки и анализа; военно-медицинское оборудование и техника для эвакуации с места боевых действий", – сообщили в Минобороны США.
Оставшиеся $150 млн, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены в 2021 финансовом году, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году, как того требует Национальное оборонное ведомство.
Пентагон призвал Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.