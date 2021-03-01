С 1 марта в Беларуси штраф за участие в акции протеста составляет 900 евро

С 1 марта в Беларуси действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф за участие в несанкционированных акциях протеста составляет 2 900 беларуских рублей (€900).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

В случае повторного нарушения штраф может составить 5 800 беларуских рублей (€1800).

Административное заключение за повторное участие в незаконной акции повысили до 30 суток.

Раньше за участие в протесте можно было получить предупреждение, теперь такая мера исключена из кодекса. Вместе с тем вводится новый вид наказания – "общественные работы".

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