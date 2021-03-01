Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн, - "слуга народа" Гетманцев

Игорный бизнес уже оплатил государству три лицензии на общую сумму в 70 млн грн.

Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы слушали на заседании фракции доклад руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Он нам доложил, что три лицензии уже выданы и оплачены на 70 миллионов", – сказал Гетманцев.

Нардеп добавил, что комиссия выдала еще две лицензии на ведение игорного бизнеса, деньги от которых поступят в ближайшее время.

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"И еще две лицензии уже выданы, то есть решение уже принято, но еще не оплачены, – это 130 млн грн, и Комиссия ожидает в ближайшие дни оплату этих лицензий", – уточнил "слуга народа".