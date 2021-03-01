Загруженность коек для больных COVID-19 в больницах Ивано-Франковска превышает 100 процентов. ВИДЕО

Загруженность коек, выделенных для больных COVID-19, в Ивано-Франковской городской больнице № 1 - почти 130%, в центральной городской больнице - 102%.

Об этом корреспондентам Суспільне Карпати рассказали руководители этих медицинских учреждений, информирует Цензор.НЕТ.

В центральной городской больнице сейчас лечатся 358 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 100 больных - в тяжелом состоянии. 16 человек находятся в реанимации. Заместитель главного врача медучреждения Владимир Вовчук говорит, что в таком режиме врачи готовятся работать минимум неделю.

"По состоянию на сегодня ситуация в больнице остается напряженной. Она управляемая, но напряженная. Количество больных и количество госпитализаций не уменьшается. И так еще эту неделю и, возможно, следующий придется работать", - сказал Владимир Вовчук.

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Сейчас, по его словам, больница обратилась к ректору национального медицинского университета с просьбой освободить помещение одной из кафедр, расположенной в больнице. Это позволило бы дополнительно развернуть примерно 20 коек. Кроме того, в перинатальном центре обустраивают еще одно отделение для больных. Там разместят 40 коек.

"У нас есть места, выделенные в одном из отделений на пятом этаже. У нас сейчас есть проблема подобрать персонал, поэтому мы работаем над этим, чтобы обеспечить. Других вопросов у нас нет - лекарства есть, кислород есть, вот, с персоналом нам очень трудно", - добавил Вовчук.

В городской клинической больнице № 1 загруженность коек больными COVID-19 составляет 125-130%, рассказал главный врач Тарас Василик.

"Сейчас на 200 койках, которые мы развернули для госпитализации пациентов в COVID-19, лежит 249 пациентов. Нам приходится привлекать дополнительные площади - коридоры, в том числе и кровати, которые развернуты на базе перинатального центра", - отметил он.

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По данным системы мониторинга СНБО, количество подтвержденных в сутки случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области остается одной из самых высоких в Украине.

За минувшие сутки на Прикарпатье подтвердили 526 новых случаев заболевания СOVID-19. Это на 208 меньше, чем за предыдущие сутки. 28 февраля смертей с диагнозом COVID-19 медики на Прикарпатье не зафиксировали.