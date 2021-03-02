Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов
Об этом чиновник сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5-7 млн прививок в месяц - ред.). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема ", - сказал Степанов.
Кроме того, министр заверил, что уже на текущей неделе количество вакцинаций увеличится до 10 тыс.
"За последние сутки было сделано 1764 вакцинации, а 4905 человек - либо вообще мы вакцинировали первой дозой. До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тыс. вакцинаций", - сказал Степанов.
Он уверяет, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира".