Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что летом в Украине ускорят процесс вакцинации населения и к его окончанию планируется выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц.

Об этом чиновник сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5-7 млн прививок в месяц - ред.). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема ", - сказал Степанов.

Кроме того, министр заверил, что уже на текущей неделе количество вакцинаций увеличится до 10 тыс.

"За последние сутки было сделано 1764 вакцинации, а 4905 человек - либо вообще мы вакцинировали первой дозой. До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тыс. вакцинаций", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов

Он уверяет, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира".