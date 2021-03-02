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Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов

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Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что летом в Украине ускорят процесс вакцинации населения и к его окончанию планируется выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц.

Об этом чиновник сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры (5-7 млн прививок в месяц - ред.). Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема ", - сказал Степанов.

Кроме того, министр заверил, что уже на текущей неделе количество вакцинаций увеличится до 10 тыс.

"За последние сутки было сделано 1764 вакцинации, а 4905 человек - либо вообще мы вакцинировали первой дозой. До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тыс. вакцинаций", - сказал Степанов.

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Он уверяет, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира".

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    ****..какой идиот !!! США на 5 миллионов хотят выйти - не могут выйти !!! И это США !!!!! - а не Украина !!! Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 4315
  • Goldman Sachs
    Сам колись своим китайским и индийским говном, тварь.
    И не фальшивкой на публику, а реальным говном.
    Которое ты людям предлагаешь колоть.
  • Scorpman Y
    Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале - уже "вакцинируется" для пиара и видосиков. Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 2920 Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова. Минздрав планирует летом дойти до 5-7 млн вакцинаций в месяц, - Степанов - Цензор.НЕТ 8014
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