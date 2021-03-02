Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель

Россия вывела дезинформацию, направленную на подрыв основ демократического мира, на "промышленный уровень", поэтому международному сообществу нужны эффективные инструменты для ее сдерживания.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все больше государственных и негосударственных актеров ... используют ложь систематически организованным путем - это и есть дезинформация. Например, в контексте моего визита в Москву, который имел целью поиск более конструктивного диалога, российские власти ответили на наше беспокойство о правах человека и деле Навального нарочитой и скоординированной манипуляцией ", - сказал Боррель.

Еврочиновник отметил, что дезинформация во время визита, как и манипуляции главы МИД РФ Лаврова во время пресс конференции и в дальнейшем интервью, была зафиксирована Европейской службой внешних действий, но получила лишь ограниченное ответ. Одним из уроков, которые ЕС вынес из этой ситуации, по словам Высокого представителя, является необходимость быстрого ответа на злонамеренные нарративы.

"Мы ответили на такие действия через каналы коммуникации, но слишком поздно. Относительно нарративов - реагировать нужно быстро, немедленно, к этому надо быть готовыми. У нас нет инфраструктуры, чтобы производить тысячи или сотни тысяч информационных сообщений от различных источников ... Евросоюзу не надо отвечать на каждый случай лжи. Вместо этого ЕС должен проактивно предлагать демократическому обществу болеше надежной и достоверной информации ", - убежден дипломат.

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По его словам, еще одна проблема заключается, в том, что ЕС не может привлечь к ответственности тех, кто занимается дезинформацией: "В случае кибернетической атаки вы можете выяснить, от кого она исходит - это не просто, но возможно. Но как мы можем накладывать санкции на людей, которые распространяют дезинформацию? На этот случай не существует международного закона, который бы автоматически определял причиненный вред и пропорциональный ответ ".

Боррель отметил, что ЕС не может самостоятельно создать такой механизм ответственности, чтобы каждый факт лжи имел для злоумышленника свою цену, потому что дезинформация не знает границ. Для этого, по его словам, должен быть создан международный механизм, над которым всем демократическим странам следует работать ради собственного будущего.

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"Иностранное вмешательство несет реальную опасность для Европейского Союза, для его стран-членов и для открытого общества по всему миру. Это умышленные и скоординированные действия, которые совершаются, чтобы подорвать доверие, вводить в заблуждение и манипулировать людьми с целью поражения наших ценностей и интересов ... Это гибридные угрозы, новый вид угроз глобальной безопасности. Он требует решительного ответа и тесного сотрудничества между нашими организациями, частными и государственными учреждениями, и с нашими союзниками, которые имеют общие с нами убеждения ", - добавил Боррель.