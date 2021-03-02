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Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca

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Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca
Канада закупит 2 млн доз вакцины от COVID-19, которая была разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и произведена институтом Serum в Индии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В пятницу Канада сертифицировала две версии вакцины AstraZeneca, включая версии сделанной на заводе в Индии. Регистрация состоялась в рекордно быстрый срок - шесть недель. Канада обратилась к индийскому производителю после того, как европейский завод AstraZeneca столкнулся с проблемами в январе.

Первая партия из 500 тыс. доз вакцины поступит в Канаду в среду.

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Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что каждый желающий канадец сможет сделать прививку от коронавируса до сентября.

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Топ комментарии

  • PREDATOR R
    Деякі країни навіть спутнік купляють.
  • Old Pew
    ай, ой, так это ж тот же "шмурдяк-шмурдяк", что и Украина купила.
    а как же зрада? неужто отменяется?
  • Игорь Монахов
    на съезд фекалотерапевтов - пришёл уринотерапевт,
    и сразу сделалось светлее, и речь пошла не только про говно. (с)

    Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8566 .... бред.. зачем Канаде понадобился Индийский шмурдяк если у них США под боком и окуительные отношения с Бритами.. или может эта новость типа дымовая завеса для нелохов что мол - видите, не только мы и Стапанида идиоты а и Канада тоже..
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