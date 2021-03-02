Канада заказала 2 млн доз произведенной в Индии вакцины AstraZeneca
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Канада закупит 2 млн доз вакцины от COVID-19, которая была разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и произведена институтом Serum в Индии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В пятницу Канада сертифицировала две версии вакцины AstraZeneca, включая версии сделанной на заводе в Индии. Регистрация состоялась в рекордно быстрый срок - шесть недель. Канада обратилась к индийскому производителю после того, как европейский завод AstraZeneca столкнулся с проблемами в январе.
Первая партия из 500 тыс. доз вакцины поступит в Канаду в среду.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что каждый желающий канадец сможет сделать прививку от коронавируса до сентября.