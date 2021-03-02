Телеканал "Дом" начал вещание на временно оккупированные РФ территории
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба телеканала.
"С сегодняшнего дня, 1 марта, мы начали вещание через спутник Astra, а также увеличили число передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Благодаря этому "Дом" видят практически все города оккупированных территорий. Нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма. Они отмечают, что спутниковый сигнал качественный, "картинка" на экранах отличная", - сообщил шеф-редактор телеканала "Дом" Алексей Мацука.
Он продемонстрировал фотографии из оккупированных городов, на которых жители запечатлели эфир телеканала "Дом" (см. ниже).
"Мы надеялись и верили. Но, честно признаться, не ожидали столь быстрой ответной реакции. Утром "запустились" — а днём уже получили массу положительных отзывов. Своими эмоциями наши соотечественники, которые сегодня находятся за линией соприкосновения на Донбассе, в оккупированном Крыму, делятся через сообщения в мессенджеры, телефонные звонки… Очень понравились слова мужчины из Донецка: "Сегодня "Дом" пришёл в мой дом. И таким гостям я всегда рад"", — поделилась генеральный директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Юлия Островская.
Она отметила, что благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на свободной территории Украины.
"Сегодняшний день — это настоящий прорыв в вещании телеканала "Дом". Это заслуга всей нашей многочисленной команды. Это заслуга и наших зрителей, у которых есть запрос на получение объективной информации об Украине, мире и жизни в оккупации. На информацию, которая подаётся языком мира, без агрессии, без навязывания каких-либо ярлыков", — заключил Алексей Мацука.
Базовые параметры спутникового вещания телеканала "Дом":
- спутниковый ретранслятор — "ASTRA-4A";
- орбитальная позиция — 5° в. д.;
- частота приёма — 12130 МГц;
- символьная скорость — 27500 Ксимв. / сек.;
- коэффициент коррекции ошибок (FEC) — ¾;
- поляризация — вертикальная;
- стандарт вещания — DVB-S, MPEG-2;
- условия распространения программ — в открытом виде.
Как сообщалось ранее, 1 марта 2021 года телеканал "Дом" значительно расширил своё вещание, выйдя на спутник Astra и включив 10 новых передатчиков. Теперь аналоговый сигнал на оккупированный Крым и оккупированную часть Донбасса подаётся по 18 передатчикам. Также с 1 марта онлайн-трансляция доступна на сайте телеканала. Как и ранее программы можно продолжать смотреть на площадках канала "Дом" в YouTube и в соцсетях.