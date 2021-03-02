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Twitter ввел маркировку сообщений с недостоверной информацией о вакцинах против COVID-19

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Twitter ввел маркировку сообщений с недостоверной информацией о вакцинах против COVID-19
Компания Twitter сообщила, что начнет маркировать твиты, содержащие вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем отмечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19 в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее вредной, вводящей в заблуждение информации по COVID-19, из сервиса", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что одно нарушение не повлечет за собой никаких последствий. Тем временем после двух - трех нарушений аккаунт будет заблокирован на 12 часов, после четырех на неделю. Свыше пяти нарушений будут наказываться блокировкой аккаунта навсегда.

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Соцсеть отмечает, что уже удалила более 8,4 тыс. твитов и приняла меры в отношении 11,5 млн аккаунтов по всему миру за вводящую в заблуждение информацию по COVID-19.

Топ комментарии

  • Boris D a123de4e
    А откуда твитеру то знать какая информация достоверная,а какая нет?
    Демократия это цензура,свобода это рабство Twitter ввел маркировку сообщений с недостоверной информацией о вакцинах против COVID-19 - Цензор.НЕТ 4581
  • Vedana
    А хто має достовірну інформацію ?
    Тільки не треба про виробників. Чи вони все озвучують ?
    Тобто, інші фахівці, дивлячись на той склад, який подано, не мають права висловити думку щодо дії окремих компонентів ?

    От воозка теж, за твітером, має =достовірну= інформацію від самого початку, правда ?
    І решта діячів та діячок.

    Ну, зі "свободою слова" давно все зрозуміло. Цензура як вона є і диктатура однієї думки.
    All Lives Matter теж не можна було писати. Не знаю, як зараз.
  • PVol 69
    Як сказав би Іван Франко, стара неправда, вигнана через двері, повернулася через вікно. Комуняцький тоталітаризм відродився у світовому масштабі, і тепер затикатимуть рота всім, хто посміє сказати правду.
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