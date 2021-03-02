Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил чиновник Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.
"Невозможно думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть его, если будем умными. Наихудшие последствия - госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией", - отметил Райан.
Президент Ганы стал первым человеком, который получил вакцину от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX - схемы обеспечения прививки бедных стран. Ее цель осуществить как минимум два миллиарда прививок до конца года.
Между тем, власти Китая заявляют, что страна с населением 1,4 миллиарда человек планирует вакцинировать 40% населения уже к июню. Сейчас в Китае вакцину получили лишь 3,56 % всего населения.
Более 50 млн человек в Соединенных Штатах (или 15 % населения) получили по меньшей мере одну дозу вакцины 9, в том числе у 25 млн человек уже есть введение двух доз.
В Украине, где вакцинация началась на прошлой неделе, пока привито менее 0,1% всего населения.