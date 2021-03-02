Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ

Страны мира до конца 2021 г. не смогут справиться со всеми последствиями пандемии коронавирусной инфекции нового типа, но могут преодолеть ее худшие последствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил чиновник Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

"Невозможно думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть его, если будем умными. Наихудшие последствия - госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией", - отметил Райан.

Президент Ганы стал первым человеком, который получил вакцину от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX - схемы обеспечения прививки бедных стран. Ее цель осуществить как минимум два миллиарда прививок до конца года.

Между тем, власти Китая заявляют, что страна с населением 1,4 миллиарда человек планирует вакцинировать 40% населения уже к июню. Сейчас в Китае вакцину получили лишь 3,56 % всего населения.

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Более 50 млн человек в Соединенных Штатах (или 15 % населения) получили по меньшей мере одну дозу вакцины 9, в том числе у 25 млн человек уже есть введение двух доз.

В Украине, где вакцинация началась на прошлой неделе, пока привито менее 0,1% всего населения.