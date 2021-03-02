В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 02 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 410 человек;
летальных случаев - 162;
выздоровели - 5 194 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 54 994 (в том числе методом ПЦР - 27 407, методом ИФА - 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 104).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 357 470 человек;
выздоровели - 1 176 918 человек;
летальных случаев - 26 212;
проведено ПЦР-тестов - 6 948 980.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463)", - рассказал Степанов.