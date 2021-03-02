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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека
По состоянию на утро вторника, 2 марта, выявлены 5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 02 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 03госпитализированы - 1 410 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 03летальных случаев - 162;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 03выздоровели - 5 194 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 03осуществлено тестирований за сутки - 54 994 (в том числе методом ПЦР - 27 407, методом ИФА - 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 104).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 08заболели - 1 357 470 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 08выздоровели - 1 176 918 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 08летальных случаев - 26 212;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 08проведено ПЦР-тестов - 6 948 980.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463)", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека 13

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