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Черниговский областной исторический музей отказался устанавливать терминалы для расчета банковской картой: экономически убыточно, - глава ОГА Коваленко. ДОКУМЕНТ

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Черниговский областной исторический музей отказался устанавливать терминалы для расчета банковской картой: экономически убыточно, - глава ОГА Коваленко. ДОКУМЕНТ
Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко считает, что терминал для расчета банковской картой является обязательным атрибутом современного туристического объекта и держать на работе людей, которые считают иначе, не только нецелесообразно, но и "экономически убыточно".

Об этом сообщила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Если когда-то в Украине возникнет Музей смешного консерватизма, обязательно передам туда этот документ. Бесплатный Wi-Fi, терминал для расчета карточкой, чистая гардеробная, яркие указатели, аудиогиды на нескольких языках, отремонтированные подъездные пути - обязательный атрибут современного туристического объекта. Держать на работе людей, которые считают иначе, не только нецелесообразно, но и "экономически убыточно", - заявила Коваленко и опубликовала ответ Черниговского областного исторического музея, в котором говорится, что устоновка в музее терминалов для расчета банковской картой является экономически убыточной.

Отметим, что ни в приведенном документе, ни в посте главы ОГА не приводятся расчеты и данные о затратах на установку и содержание терминалов для расчета банковской картой, или какие-либо другие данные, которые бы объясняли экономическую составляющую данного вопроса.

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Черниговский областной исторический музей отказался устанавливать терминалы для расчета банковской картой: экономически убыточно, - глава ОГА Коваленко 01
Черниговский областной исторический музей отказался устанавливать терминалы для расчета банковской картой: экономически убыточно, - глава ОГА Коваленко 02

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Топ комментарии

  • Дмитрий Ч
    Вообще то это вполне вероятно!
    Дело в том, что расчеты пластиком вовсе не бесплатны - банк берет с этого процент (если не ошибаюсь то-ли 3 то-ли 5%). Если билет в музее стоит на гране рентабильности, что так же более чем вероятно для украинского музея, то процент банка уже означает убыток
  • Valerij Savenko
    Вы, когда расплачиваетесь в магазине банковской картой, терпите убыток?
    Не говорите глупости!
    Музей не хочет этого, потому как тогда учет и контроль движения средств от экскурсий исключит левые деньги.
    Что , естественно, не выгодно теперешнему директору музея.
    Гнать в шею таких деятелей!
    Потому и музеи влачат нищенское существование, что деньги идут мимо кассы.
  • Дмитрий Ч
    Вот вы любители простоты и "простых решений" меня задрали! Терпит убыток не покупатель, а продавец!!!
    1. Продавец изначально закладывает в стоимость товаров эти проценты, поэтому цена для всех покупателей одинаковая. Переплачивает не тот кто рассчитывается пластиком, а тот кто платит наличкой!!! Покупатель за нал, переплачивает поскольку во всем товаре заложен процент за банковское обслуживание и расчеты за пластик!
    2. Алёёё! Мы говорим про музей!!! Вы давно были в музее? Представляете стоимость билета и их "бешеный" оборот? А стоимость обслуживания активов, зарплату экскурсоводов, уборщиц, охраны...? Почему то думаю, что даже близко не представляете!
    Гнать оно тут всех соблалось. умник бл*ь!
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