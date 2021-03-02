Черниговский областной исторический музей отказался устанавливать терминалы для расчета банковской картой: экономически убыточно, - глава ОГА Коваленко. ДОКУМЕНТ

Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко считает, что терминал для расчета банковской картой является обязательным атрибутом современного туристического объекта и держать на работе людей, которые считают иначе, не только нецелесообразно, но и "экономически убыточно".

Об этом сообщила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Если когда-то в Украине возникнет Музей смешного консерватизма, обязательно передам туда этот документ. Бесплатный Wi-Fi, терминал для расчета карточкой, чистая гардеробная, яркие указатели, аудиогиды на нескольких языках, отремонтированные подъездные пути - обязательный атрибут современного туристического объекта. Держать на работе людей, которые считают иначе, не только нецелесообразно, но и "экономически убыточно", - заявила Коваленко и опубликовала ответ Черниговского областного исторического музея, в котором говорится, что устоновка в музее терминалов для расчета банковской картой является экономически убыточной.

Отметим, что ни в приведенном документе, ни в посте главы ОГА не приводятся расчеты и данные о затратах на установку и содержание терминалов для расчета банковской картой, или какие-либо другие данные, которые бы объясняли экономическую составляющую данного вопроса.

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