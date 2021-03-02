Правительство делает все, чтобы поддержать кинобизнес в период пандемии, - Ткаченко

Правительство делает все для поддержки украинского кинобизнеса, даже несмотря на пандемию COVID-19, а Украина получила хорошую репутацию партнера международных кинокомпаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Даже в сложный период пандемии делаем все, чтобы украинский кинобизнес имел поддержку от государства, а Украина получила хорошую репутацию партнера международных кинокомпаний. У нас для этого есть и крутые локации и не менее крутые продакшены. Это уже доказано фильмом "Последний наемник" от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, львиная часть съемок которого проходила в Киеве", - написал министр.

Он также отметил, что Украина представляет свои ленты и национальный стенд на Европейском кинорынке (European Film Market) Берлинского кинофестиваля. Там представлены такие отечественные фильмы как "Стоп-Земля" и "Урсус", анимация "Гулливер возвращается", документальная лента "Пазлы".

По словам Ткаченко, стенд это – "залог на будущее. Как для продвижения наших фильмов за рубежом, так и для рекламы системы кэш-рибейтов и других преимуществ от съемок в Украине". В частности, был представлен сервис Locations.com.ua - онлайн-каталог поиска лучших локаций в нашей стране.

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