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От COVID-19 в Украине уже провакцинированы более 4,9 тыс. человек, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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От COVID-19 в Украине уже провакцинированы более 4,9 тыс. человек, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Донецкая область является лидером по количеству сделанных прививок от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавірус_інфо".

Так, за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 1764 человека.

С начала кампании привиты 4 905 человек, которые получили первую дозу вакцины.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).

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От COVID-19 в Украине уже провакцинированы более 4,9 тыс. человек, - Минздрав 01

Топ комментарии

  • Сергей Утин
    Порошенко назвал эту вакцину ГОВНОМ. Я не его фанат но тут полностью согласен.
  • Сергей Смирнов 51175778
    Как можно верить людям которые постоянно врут. Степанов говорит что врачи отказываются колоть себя этой вакциной потому что в течении полугода после болезни вакцинироватся противопоказано. При этом тут же делает себе укол хотя болел два месяца назад.
  • стас стас
    4900!
    Цікаво, а членів уряду, депутатів та інших можновладців привитих Pfizer, також внесли в цю статистику?
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