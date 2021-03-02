От COVID-19 в Украине уже провакцинированы более 4,9 тыс. человек, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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Донецкая область является лидером по количеству сделанных прививок от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавірус_інфо".
Так, за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 1764 человека.
С начала кампании привиты 4 905 человек, которые получили первую дозу вакцины.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).