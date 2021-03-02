Наивысшей награде МИД присвоили имя первого министра иностранных дел Зленко, - Кулеба

Наивысшая награда МИД Украины "За преданность дипломатической службе" теперь будет носить имя Анатолия Зленко.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитавший многих звезд украинской дипломатии и главное - остался для всех образцом дипломата", - подчеркнул Кулеба.

"Я никогда не работал с ним напрямую и не имею права называться его учеником. Я пришел в МИД в 2003 году, когда он отбывал последние дни на должности министра, которую занимал уже во второй раз. Но даже при таких обстоятельствах Зленко успел оставить на мне свой след - тогда его только что изданная "Дипломатия и политика" стала первой книгой, которую я прочитал уже как профессиональный дипломат", - добавил министр.

Напомним, первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко умер 1 марта 2021 в возрасте 82-х лет.

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