Наблюдатели ОБСЕ лишились беспилотника на оккупированном Донбассе

СММ ОБСЕ потеряла в результате глушения беспилотный летательный аппарат, который совершал полет над временно оккупированной территории Донетчины вблизи Ясиноватой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №48/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 1 марта.

"Утром 28 февраля команда Миссии находилась на западной окраине н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) для проведения 5 объявленных полетов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия. Во время третьего полета БПЛА испытал воздействие помех сигнала, после чего наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением аппарата", - говорится в отчете.

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Отмечается, что дрон летел "ориентировочно в 500 м на запад-юго-запад от местоположения патруля".

"БПЛА СММ также подвергались воздействию помех сигнала во время двух предыдущих полетов в этом районе. Команда Миссии не смогла вернуть БПЛА и покинула этот район", - добавили наблюдатели.

СММ ОБСЕ зафиксировала за период с вечера 26-го до вечера 28 февраля 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и шесть - на Луганщине.

"В Донецкой области в период с вечера 26 до вечера 28 февраля Миссия зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня, в том числе 8 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

Как отмечается, большинство нарушений произошло севернее н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), а также в районах к востоку и югу от участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка).

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"В Луганской области в период с вечера 26 до вечера 28 февраля СММ зафиксировала 6 нарушений режима прекращения огня (1 взрыв в воздухе и 5 взрывов неопределенного происхождения)", - сообщили наблюдатели.

Все эти нарушения выявлены в районах к северо-востоку и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

В СММ уточняют, что в целом после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в Донецкой и Луганской областях по крайней мере 10 918 нарушений режима прекращения огня.