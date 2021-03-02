Россия пытается дискредитировать западные вакцины от COVID-19, - Боррель

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

По словам главы европейской дипломатии, кампании по распространению ложной или вводящей в заблуждение информации особенно пагубны в свете пандемии, поскольку фактически могут поставить под угрозу жизнь людей.

"Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия.

Боррель добавил, что Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную: "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали".

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