"Не выдержал страданий": пациент с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло в больнице Днепра
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
По словам Рыженко, история одного из реанимационных больных едва не закончилась трагедией.
"Юрию 54 года, COVID-пневмонией он заболел 12 февраля, был госпитализирован в COVID-отделение одной из больниц Днепра. Вирус "съел" 95% легочной ткани. Возник двусторонний пневмоторакс. Пациент был прооперирован: с двух сторон установлены плевральные дренажи.
Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, он пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение", - написал он.
Рыженко отметил, что в субботу пациента доставили в больницу им. Мечникова, ЛОР-хирурги зашили порез.
"Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - добавил врач.