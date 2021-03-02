Новости • Коронавирус и карантин

"Не выдержал страданий": пациент с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло в больнице Днепра

8 31643
"Не выдержал страданий": пациент с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло в больнице Днепра
В Днепре 54-летний мужчина с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Рыженко, история одного из реанимационных больных едва не закончилась трагедией.

"Юрию 54 года, COVID-пневмонией он заболел 12 февраля, был госпитализирован в COVID-отделение одной из больниц Днепра. Вирус "съел" 95% легочной ткани. Возник двусторонний пневмоторакс. Пациент был прооперирован: с двух сторон установлены плевральные дренажи.

Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, он пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победить коронавирус до конца 2021 года нереально, - ВОЗ

Рыженко отметил, что в субботу пациента доставили в больницу им. Мечникова, ЛОР-хирурги зашили порез.

"Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - добавил врач.

Не выдержал страданий: пациент с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло в больнице Днепра 01

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Настало время офигительных историй...
  • Garinich
    Думаю там справа не в знеболюючих, а те що кожний подих це досягнення. Навіть не можу уявити, як людині має бути, щоб вона сама себе хотіла лишити життя.
  • Romeo Ua
    А разве прививки от тупости уже есть? Или зачем ты сюда это строчишь?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости