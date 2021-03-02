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Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

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Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Спасением от коронавируса является вакцинация, но в некоторых случаях ее нельзя проводить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

Так, среди противопоказаний к вакцинации от COVID-19, Рыженко назвал следующие:

- гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

"При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни", - отметил врач.

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Как сообщалось, вчера, 1 марта,  министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Отметим, он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса.

Напомним также, что в ноябре 2020 года Степанов перенес COVID-19.

Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19 01

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А зачем Степан Максимов делал прививку если знал что у него есть антитела? Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6511
  • VOLVO XC 70
    и что такого сказал главный врач НИЧЕГО аллергия к компонентам КАКИЕ ведь у каждой прививки свои компоненты которые мы никогда не получали... до этого наличие хронических или острых болезней каких...???инфекционных каких еще раз или неинфекционных каких одна большая советская медицинская энциклопедия насчитывает порядка 89 тысяч болезней с какой буквы искать??!!! кормящие мамочки значит прививка проникает через гематоэнцефалический барьер в головной мозг отакои!!
    и какие последствия тогда?!!
    возраст до 18 лет...еще лучше-почему -что такое убивает прививка- репродуктивность?! просто кошерно ля....
  • Омерзительный
    Рыженко просто не в курсе, что самые продвинутые спецы по COVID-19 обитают на Цензоре. Вот у кого нужно советы получать. Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко назвав протипоказання до вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9931
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