Главврач больницы им. Мечникова Рыженко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Спасением от коронавируса является вакцинация, но в некоторых случаях ее нельзя проводить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

Так, среди противопоказаний к вакцинации от COVID-19, Рыженко назвал следующие:

- гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

"При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни", - отметил врач.

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Как сообщалось, вчера, 1 марта, министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева. Отметим, он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от коронавируса.

Напомним также, что в ноябре 2020 года Степанов перенес COVID-19.