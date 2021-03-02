Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей от COVID-19 с целью популяризации прививок, - ЦОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Вакцину Covishield/AstraZeneca поставляют в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона или использования его после 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы", - говорится в сообщении.

Согласно приказу, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины уже открытых флаконов, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и т.д. рекомендуется вакцинировать в случаях, когда во время прививочной сессии против COVID-19:



- зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку;

- обнаружено противопоказание к вакцинации у тех, кто пришел на вакцинацию;

- количество людей, которые прививаются в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования (10 доз из одного флакона) всех открытых флаконов с вакциной.

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