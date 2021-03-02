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Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

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В Тернопольской области поймали на взяточничестве начальника одной из районных налоговых инспекций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 2 марта.

"Под процессуальным руководства Тернопольской областной прокуратуры начальника одной из районных государственных налоговых инспекций Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области и его посредника разоблачили по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник ГНИ требовал у местного предпринимателя 1 млн грн неправомерной выгоды. За эту сумму он обещал уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, но не направлять результаты проверок в управление фискальной службы для регистрации уголовного производства.

Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора 01

Правоохранители задокументировали факт получения посредником неправомерной выгоды и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время уличенным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Разоблачение осуществлялось прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного во Львове, при оперативном сопровождении сотрудников СБУ в Тернопольской области.

Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора 02

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором.

Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора 03
Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора 04
Фото: Офис генпрокурора

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Топ комментарии

  • Andre2014
    Нам многие "деятели" рассказывали о том что бы чиновник не брал взятки ему нужна достойная зарплата! Вот скажите мне какая должна быть зарплата у чиновника, когда у него одна взятка миллион? и вряд ли она единственная в году, а то и в месяце! Может не зарплату нужно поднимать , а ответственность, контроль, посадить с десяток каждого лет на 50 с конфискацией иммущества у подсудимого и всех его родственником, жен, мам, братьев, детей, теть, бабушек.. тогда сами родственники порешат взяточника и садить не придется, что бы не содеражать суку за счет налогоплатильщика!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
  • Николай Нестор Нагорняк
    Вот такой масштаб в Налоговой - без миллиона не обращайся/не отвлекай. Это в Тернополе... А в более крупных городах ? А в Киеве....?
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