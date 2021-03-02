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Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков

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Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что довольно часто ведет дискуссии с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам главы МВД, очень важно иметь доверие со стороны президента.

"Он не всегда сразу принимает решения – и это правильно, потому что это тяжеловесные решения. Как в случае с санкциями. Но очень важно, что есть такой конструктивный механизм. Без этого трудно работать", - отметил Аваков.

В то же время, министр рассказал, что довольно часто ведет дискуссии с президентом.

"Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает. Он говорит: "Ну, тут ваша позиция понятна". Ну, возможно, так и надо: чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперед поступательно... Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, - мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а потом он принимает решение, - это допустимая процедура плюрализма", - объяснил Аваков.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Однако, какое говнише его внутреннний мир! Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 9379
  • Підлога Маккартні
    Охранник показывает как кокаин черпать ногтем на мизице:
    Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 9172
  • Oljik
    Якщо прислухатись до внутрішнього світу Авакова, то можна почути "Бе-бе-бе". Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков - Цензор.НЕТ 2636
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