Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что довольно часто ведет дискуссии с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

По словам главы МВД, очень важно иметь доверие со стороны президента.

"Он не всегда сразу принимает решения – и это правильно, потому что это тяжеловесные решения. Как в случае с санкциями. Но очень важно, что есть такой конструктивный механизм. Без этого трудно работать", - отметил Аваков.

В то же время, министр рассказал, что довольно часто ведет дискуссии с президентом.

"Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает. Он говорит: "Ну, тут ваша позиция понятна". Ну, возможно, так и надо: чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперед поступательно... Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, - мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а потом он принимает решение, - это допустимая процедура плюрализма", - объяснил Аваков.

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